Coda: “Quindici gol in una squadra che vuole vincere li posso fare”

10/06/2026 | 12:53:09

Dopo la fine del suo contratto con la Sampdoria, alla Gazzetta dello Sport, Massimo Coda ha fatto un riassunto di questi due, complicati, anni e parlato del suo futuro.”Sono stati due anni pesanti, a lottare per non retrocedere, cosa che l’ambiente non accetta. E nemmeno io: sono più utile in una squadra che vuole vincere, da sempre, lo dice la mia storia. Chi affronta la Samp mette sempre qualcosa in più. In campo lo abbiamo visto spesso. Giocando per non perdere siamo diventati giocatori normali, senza riuscire a incidere come si dovrebbe fare in una piazza così. Però non ci sono stati errori plateali da parte della società: forse soltanto l’esonero di Pirlo dopo sole tre partite il primo anno”. Non è la prima volta che il bomber si trova senza contratto: “Dopo Benevento, nell’estate del Covid, ho firmato il 24 agosto col Lecce. Mi chiamò Corvino dopo la retrocessione e non ci ho pensato due volte: lì forse ho scritto la pagina più bella della carriera”. Ad oggi non si registra nessuna chiamata per l’attaccante: “No, ma spero di trovare squadra prima del ritiro: ho bisogno di allenarmi coi compagni per entrare subito in forma, senza dover aspettare tanto”. Nonostante l’età qualità e motivazioni rimangono intatte: “Guardate i miei primi 6 mesi di questa stagione: con fiducia ho dimostrato di poterci stare. Quindici gol in una squadra che vuole vincere li posso fare”. Infine una battuta su quello che farà quando appenderà gli scarpini al chiodo: “Ci penserò tra 3 anni. Ora devo segnare ancora”.

Foto: Instagram Coda