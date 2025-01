Alle 21 la Juventus scende in campo in Belgio in casa del Club Brugge.

Queste le formazioni ufficiali:

CLUB BRUGGE (4-5-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla. Allenatore: Hayen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Weah. Allenatore: Motta.

Foto: sito Juve