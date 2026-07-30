Clima teso in casa Lazio: durante l’allenamento Gattuso manda via Taylor

30/07/2026 | 12:57:40

Nell’allenamento di questa mattina in casa Lazio, tenutosi a Formello, l’allenatore Gennaro Gattuso e il centrocampista olandese Kenneth Taylor avrebbero avuto un diverbio acceso. Le scintille sarebbero nate subito dopo un fallo subito dall’ex Ajax e da un richiamo di Ringhio. Il centrocampista non avrebbe gradito, manifestando il proprio disappunto all’allenatore, pur senza gesti eclatanti. A Gattuso la reazione di Taylor non è piaciuta e ha allontanato il giocatore dal campo, dopo aver sospeso l’allenamento.

Foto: X Lazio