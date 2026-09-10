Clamoroso, il tecnico del Fenerbahce Kartal si dimette dopo il pari con la Roma: “Non torno mai più”

10/09/2026 | 21:55:25

L’allenatore del Fenerbahce Ismail Kartal ha deciso e comunicato di aver rassegnato le proprie dimissioni da tecnico del club turco. Un colpo di scena dopo il pareggio contro la Roma che ha dell’inaspettato. Queste le sue parole in conferenza stampa, dopo il pareggio per 1-1 sulla Roma: “Mi dimetto dal mio incarico. Ho preso questa decisione per aprire la strada al mio club. Mi sono dimesso dal mio incarico, con la condizione di non tornare mai più”.

foto x fenerbahce