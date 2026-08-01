Clamoroso Cagliari: Esposito lascia il ritiro senza autorizzazione e non verrà convocato per l’amichevole di domenica

01/08/2026 | 12:51:30

Esplode definitivamente il caso Sebastiano Esposito. Il calciatore ex Inter ha lasciato anzitempo e senza autorizzazione il ritiro del Cagliari, motivo per cui non è stato convocato per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlino.

Il comunicato dei sardi: “Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno.

Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin.

La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti”.

Foto: Instagram Esposito