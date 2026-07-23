City, si presenta Anderson: “E’ il posto dove volevo essere. Porto qualità e fisicità”

23/07/2026 | 21:15:33

Il Manchester City ha ufficializzato il centrocampista Elliot Anderson. Il giocatore ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Porto qualità, fisicità ed energia. Mi piace avere sempre il pallone tra i piedi e aiutare la squadra nei momenti difficili. Voglio coinvolgere i nostri giocatori offensivi e contribuire a creare occasioni. Spero di entusiasmare i tifosi con il mio modo di giocare e dare sempre tutto per questa maglia. La mia carriera è cresciuta molto in fretta, ma ho sempre creduto di poter arrivare a questo livello. Ora che sono qui continuerò a lavorare per aiutare il club a raggiungere nuovi successi. Ho solo 23 anni e penso di non aver ancora raggiunto il mio massimo livello. So che posso dare ancora molto”.

Foto: sito Manchester City