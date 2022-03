Cissé: “Uno come me in gol alla prima in A, non posso crederci”

Intervistato dai canali ufficiali dell’Atalanta, il giovane talento Moustapha Cissé ha raccontato le emozioni pochi giorni dopo il suo primo gol in Serie A: “Prima di tutto sono contento di aiutare la squadra, non posso credere che uno come me, alla prima convocazione in Serie A, segni così dando tre punti alla squadra. Tutti mi dicono che è stato un bel gol. E’ importante per i ragazzi e la società, mi fa piacere aiutare la squadra in un momento così”.

Il giocatore racconta il giorno dell’esordio: “Quella mattina io sono venuto a fare allenamento con la Primavera, ma il mister mi ha chiamato e mi ha detto che sarei andato in prima squadra, che Gasperini aveva chiamato perché aveva bisogno di me. Io mi sono fermato per un momento, per capire se fosse vero e poi il mister mi ha detto che era così, che era vero, che dovevo andare a fare quello che sapevo fare, senza pressione”.

Foto: Twitter Atalanta