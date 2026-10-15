Cisse: “La tripletta? Passa in secondo piano, oggi era importante vincere e siamo molto contenti”

15/10/2026 | 20:58:24

Il trequartista del Milan, Alphadjo Cisse, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Salisburgo. Queste le sue parole:

“La tripletta? È una cosa che passa in secondo piano: oggi era importante vincere e siamo molto contenti. L’arrivo dalla Serie B? Quello che dice il mister può essere una spinta per me. Ho avuto dei compagni che mi hanno accolto molto bene e poi, in campo, è tutto più semplice. Gol da centravanti? I movimenti sono un po’ quelli, anche se facevo il trequartista. Se questo è il preludio a uno spostamento in avanti? Ho giocato da attaccante in Nazionale, sono partite che mi porto dentro. Sono contento per i gol”.

Foto: X Milan