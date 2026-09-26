Cisse: “Il Milan mi sta aiutando a crescere. Under 21? Gruppo speciale, creiamo legami e in campo si vede”

26/09/2026 | 17:43:58

Alphadjo Cisse, il nuovo talento del Milan, è stato convocato dal CT Silvio Baldini in Nazionale Under 21 in vista delle due gare di qualificazione agli Europei di categoria contro Armenia e Polonia. Proprio dal ritiro azzurro, ha parlato ai microfoni della FIGC.

Sul Milan: “Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale Under 21 tutto quello che sto imparando”.

Sull’Under 21: “Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede. Sono contento di come sta andando, ma provo a lasciare da parte le emozioni perché mi aiuta a concentrarmi meglio e dare il massimo, voglio continuare a dimostrare le mie qualità. Vestire la maglia azzurra è un onore. Non c’è molto da dire, dobbiamo vincere per continuare a inseguire la qualificazione. Pensare di poter festeggiare in casa la qualificazione ci stimola e motiva a dare ancora di più”.

Foto: Instagram Milan