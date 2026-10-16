Cisse fa dimenticare Leao. Non solo classe, ora è letale anche in area di rigore

16/10/2026 | 14:00:57

Il Milan si gode Cisse. In un inizio di stagione tra alti e bassi, la squadra di Amorim si è costruita le prime certezze. Con la tripletta di ieri, l’ex Catanzaro è già arrivato a 5 reti stagionali: capocannoniere del Milan, giocatore che sotto porta ha dimostrato di saperci fare. Ma non solo, le qualità tecniche notevoli, l’imprevedibilità di un giocatore che ha iniziato ad agire sulla trequarti a inizio stagione, che ha dimostrato anche di sapere segnare. E Leao è ormai parte di un passato che nessuno sembra già più rimpiangere.

foto x milan