Circati: “L’Alessandro bambino sarebbe orgoglioso. Il duro lavoro viene ripagato”

23/06/2026 | 18:20:53

Il difensore del Parma e della Nazionale australiana Alessandro Circati, ha parlato dal ritiro con la sua Nazionale. Queste le sue parole:

“Cosa direbbe il me di dieci anni vedendomi? Senza alcun dubbio sarebbe molto, molto sorpreso. Probabilmente non se lo aspettava. Era un sogno, ma quasi un sogno considerato irrealistico. Mi piace pensare che sarebbe orgoglioso. Cosa vorrei sapesse riguardo al mio percorso? Che, nonostante tutti i sacrifici, tutte le decisioni difficili e quelle rischiose, ne è valsa la pena. Che il duro lavoro viene ripagato e che i sogni si avverano davvero. E che i sogni possono diventare realtà molto, molto rapidamente”.

Foto: Instagram Circati