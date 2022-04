Christillin: “Mi aspettavo di più da Allegri. Mi sembra un allenatore appagato”

Evelina Christillin, delegata della FIFA e storica tifosa juventina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione complicata della Juventus, analizzando anche le difficoltà del tecnico, Massimiliano Allegri, dal quale, si sarebbe aspettata qualcosa in più.

Queste le sue parole: “La simpatia e la stima per Allegri non sono in discussione, però mi aspettavo qualcosa di più. Il tempo di assestamento è finito. La società però sembra legata ad Allegri. Agnelli con lui ha puntato su un progetto davvero a lungo termine e per noi tifosi sarebbe bello conoscere di più, di questo progetto. Quando vedi un 1-1 col Bologna raggiunto alla fine, giocando per 20 minuti in 9 contro 11, ti viene da pensare. Ricordavo Allegri con più fame e voglia di rivincita, ora resta un grandissimo ma mi pare un po’ appagato”.

Foto: Sito Uefa