Christillin: “Malagò uomo giusto per la FIGC. Punterà sui vivai, impianti e giovani italiani”

20/04/2026 | 11:36:48

Evelina Christillin, ex membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio FIFA, è intervenuta a Radio Anch’io Sport, su Radio 1, parlando del successore di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC e delle riforme da attuare per rilanciare il calcio italiano: “Da grande amica di Malagò e avendo lavorato tanto con lui, soprattutto in campo olimpico ma anche in giunta Coni in tempi lontani, penso che Giovanni abbia dimostrato sul campo quello che sa fare. È una partita tutta da giocare, con il sistema elettorale ancora in vigore in Federcalcio e le suddivisioni in percentuali delle varie componenti. Bisognerà vedere anche quali saranno i programmi proposti da entrambi, a partire dalla diminuzione delle squadre del campionato di Serie A. Sono tante le riforme da fare, soprattutto gli investimenti sui giovani, sugli italiani, sui vivai e sugli impianti”.

“L’esempio della Germania è da seguire – ha proseguito Evelina Christillin -, anche dal punto di vista dei bilanci: non esiste squadra che abbia problemi di budget, mentre da noi la situazione è abbastanza drammatica. Bisognerebbe aprire un file enorme sulla questione degli stipendi dei giocatori e dei procuratori e sul fatto che pesino per l’80% sul bilancio delle squadre. Nessun imprenditore è in grado di tener in piedi una cosa del genere. Bisogna partire dal basso. In più è evidente che le Nazionali Under funzionino benissimo. Ma poi dove vanno a finire questi ragazzi? Non è che la materia prima non ci sia, si disperde. Anche la parte fiscale è importantissima: dai proventi delle scommesse al decreto Crescita che non c’è più. Ci sono tanti argomenti sul tavolo, vedremo cosa ne uscirà”.

Come vede la sua Juve? “Domenica prossima Milan-Juve partita importantissima. Ieri il Bologna non ha fatto un tiro in porta, non è stato difficile. Buona partita, si vede la mano di Spalletti. Quarto posto blindato? Ancora no. Ci sono Roma e Como a cinque punti con ancora cinque partite da giocare, vedremo”.

Foto: sito FIFA