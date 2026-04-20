Christillin: “L’Iran difficilmente andrà al Mondiale. Sostituto? Deciderà infantino. Italia? Sarebbe umiliante…”

20/04/2026 | 13:00:32

Evelina Christillin, membro italiano del consiglio Uefa, ha parlato a Radio Anch’Io lo Sport, soffermandosi anche sulle chance di ripescaggio dell’Italia al Mondiale.

Le sue parole: “L’Italia potrebbe essere ripescata? “Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell’Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all’inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro. Scenari? È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell’amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire. L’Italia ha il ranking più alto delle escluse, 12esima. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell’AFC, la confederazione asiatica. Permettermi un suggerimento di cuore: l’anno scorso, con un rigore piuttosto inesistente al 97′, la Palestina è stata eliminata dall’Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescare Palestina in questo momento”.

Si è paventata l’idea di un super playoff che potrebbe coinvolgere l’Italia: “Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un’altra Nazionale non può giocare è un po’ umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali”.

Foto: sito FIFA