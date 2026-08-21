Chivu su Jones: “Non confermo che ho parlato con lui. Contento che ci abbia scelti”

21/08/2026 | 14:59:21

Cristian Chivu ha dato un commento sul nuovo acquisto dell‘Inter Curtis Jones: “Credo che l’allenatore quando vuole un giocatore qualche chiacchierata la fa con il giocatore stesso. Io non confermo che ho parlato con lui, conta che lui sia qui. Sono contento che ci abbia scelti. Mi fa piacere che abbiamo lo possibilità di mettere dentro un giocatore con le sue caratteristiche e che ha dato piena disponiblità di giocare per noi. Lui e gli altri si rendono conto dell’importanza di questa società e di questa squadra. Sono certo che alzeremo il livello, avremo più soluzioni”.

Foto: X Inter