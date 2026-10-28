Chivu: “Stankovic lo abbiamo scelto per la sua crescita. Thuram? Chi sta bene gioca”

28/10/2026 | 17:58:54

Le parole di Cristian Chivu a Dazn: “Stankovic titolare? E’ un giocatore dell’Inter: l’abbiamo scelto per la sua crescita e per quello che ha fatto nei grandi in Svizzera e in Belgio, è stato protagonista. Ci fidiamo di lui e delle sue qualità, siamo felici di averlo. Thuram? Chi sta bene gioca. Questo è. Conta mantenere equilibrio e mantenere il nostro percorso: dove non siamo lunghi e abbiamo qualche problema facciamo giocare gente che sta bene. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno”.

foto x inter