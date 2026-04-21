Chivu: “Solo la pazza Inter può rimontare il Como due volte in dieci giorni. Dumfries aveva un problema”

21/04/2026 | 23:43:55

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la vittoria contro il Como: “Solo la pazza Inter può rimontare due volte il Como in dieci giorni. C’è un gruppo, è il lavoro di un gruppo che da inizio stagione sta facendo molto bene. Quando sono chiamati in causa lo fanno vedere. Oggi chi è subentrato ci ha dato una grossa mano, hanno avuto personalità, coraggio e sono stati decisivi. E’ il lavoro di questo gruppo che ha questa voglia pazzesca di esser competitivi fino in fondo. Ci siamo guadagnati e ci siamo messi da soli col lavoro e i risultati in una posizione che ci permette di sognare, di raggiungere l’obiettivo campionato e Coppa Italia. Denzel ha un problema fisico, ha dato disponibilità negli ultimi minuti. Avevamo parlato ad inizio partita di quello che avrebbe potuto fare, aveva un fastidio al tendine. Mi fa piacere vedere i giocatori che capiscono il momento e che sentono la responsabilità, come ha fatto anche Lautaro. Oggi Diouf è entrato veramente bene, sia a destra che a sinistra, tentando l’uno contro uno con coraggio e personalità. Sono contenuto di tutti i ragazzi che hanno raggiunto la finale che era uno dei nostri obiettivi”.

foto x inter