Chivu: “Siamo stati dominanti. La perfezione non esiste ma oggi ci siamo andati vicino”

04/10/2025 | 21:25:19

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti. C’è stato il gol subito, però pazienza: sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi”.

Cosa le rimane di questa serata? “Possiamo migliorare, però bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La nostra crescita passa anche da questo, riusciamo a dare continuità ai risultati e oggi mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare bene e divertirsi”.

In cosa si può ancora migliorare? “La perfezione non esiste, non la stiamo nemmeno cercando. Cerchiamo di fare le cose perbene, trovare la pazienza quando attacchiamo un blocco basso. Oggi abbiamo fatto un po’ tutto, però sicuramente troverò qualcosa da dire alla squadra”.

Che partita ha fatto Bonny? “Sono felice per il gol e per come ha aiutato la squadra, davanti abbiamo due ragazzi giovani che danno il loro contributo e alzano l’asticella. Il gruppo è felice di quello che stanno facendo”.

Dumfries era incazzato sul cambio? “Fa bene a essere incazzato, uno quando esce bisogna che si incazzi col mondo. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente: è un giocatore importante per noi e per la nazionale olandese. Sono felice di quello che sta facendo, ma anche lui come tutti può dare di più”.

Foto: X Inter