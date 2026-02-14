Chivu sfida il maestro Spalletti: alla Roma lo rilanciò e lo difese dalle contestazioni

14/02/2026 | 11:20:57

Questa sera il derby d’Italia vede anche una prima volta assoluta in panchina. La sfida tra Christian Chivu, neofita come allenatore, e Luciano Spalletti, che di esperienza ne ha oltre 30 anni. Spalletti ha allenato Chivu alla Roma dal 2005 al 2007. Annate non facili per i giallorossi che però nel 2006-07, si ritrovarono l’unica avversaria dell’Inter di Mancini, ma non ci fu storia.

Per Chivu, Spalletti non è stato un allenatore come un altro. È vero che in Italia lo portò Fabio Capello e poi il rumeno è definitivamente esploso con l’Inter di Mourinho. Ma Spalletti è, numeri alla mano, l’allenatore più importante della carriera dell’ex difensore romeno: con la Roma, dal 2005 al 2007, lo ha schierato in 80 partite. Nessuno più di lui. Un leader della difesa che si poggiava sulla sua classe e anche sulla sua duttilità, visto che fu impiegato sia da centrale che da terzino sinistro. E nell’estate 2007, lo stesso Spalletti lo difese dalle contestazioni dei tifosi della Roma, visto che si parlava di un suo passaggio all’Inter e iniziarono a piovere insulti verso il rumeno. Spalletti lo difese fino alla fine, anche se poi la cessione si è concretizzata e in nerazzurro, Chivu, ha vinto tutto.

