Chivu: “Qui a Bergamo non è mai semplice. Dobbiamo ripartire da dove abbiamo lasciato”

22/11/2026 | 20:42:01

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Sappiamo tutti quello che Sarri propone e l’organizzazione che sta cercando di portare a questa squadra, hanno avuto delle difficoltà soprattutto a livello difensivo, non ha mai schierato la difesa titolare. Hanno avuto tempo di recuperare alcuni e di lavorare. E’ una partita tosta, qui non è mai semplice. Le aspettative sono alte, dobbiamo ripartire da dove abbiamo lasciato. Pavard e Spence insieme per la prima volta? Non faccio esperimenti, gestisco un gruppo in base alle problematiche che deve affrontare. Benji si è allenato bene in queste 2 settimane, Akanji ha avuto dei problemi e Stones sta recuperando piano piano”

Foto: X Inter