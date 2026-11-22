Chivu: “Pio? Sapevamo del suo grande potenziale. Continuerà a dare tanto sia all’Inter che alla Nazionale”

22/11/2026 | 23:54:51

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Purtroppo non siamo riusciti a gestire la partita per superficialità. Noi dobbiamo complimentarci con l’Atalanta perché ci ha messo sicuramente in difficoltà. Lasciamo via due punti a Bergamo. Voltiamo pagina e dobbiamo affrontare al meglio le prossime partite in futuro. Calhanoglu? Ha chiesto il cambio, qualcosa ha sentito. Valuteremo. Pio? Sapevamo del suo grande potenziale. Sappiamo tutti la sua crescita anche in Nazionale: ha ampi margini di miglioramento e deve continuare così. Vero che ci saranno giornate difficili, ma dovrà continuare comunque a lavorare. Lui deve rimanere sereno al netto dei gol. Lui continuerà a dare tanto sia all’Inter che alla Nazionale”.

Foto: X Inter