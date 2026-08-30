Chivu: “Pavard ha tanta voglia di stare in questo gruppo. I Nazionali devono crescere di condizione”

30/08/2026 | 23:47:43

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Cagliari: “Stones ha fatto ancora minuti, Calhanoglu ne ha fatti 60, Sucic altrettanti, Thuram 30, Akanji 70 e Lautaro 90. In questo momento siamo questi, dobbiamo fare certe scelte per averli tutti allo stesso livello. Dobbiamo prepararli al meglio, non possiamo aspettare la sosta. A volte dobbiamo anche avere la comprensione che la squadra può calare dal punto di vista estetico, ma loro sono importanti e al più presto saranno in condizione e pronti a dare il 100%. Pavard? Io di lui non ho mai parlato, né quando se n’è andato o perché è successo qualcosa tra me e lui. Io so chi è Benji. C’è stata un po’ di incomprensione su una scelta mia, un po’ di quanto accaduto la stagione scorsa o in estate, ma non ho mai messo in dubbio il suo valore. Ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché l’Inter è l’Inter, a Milano sta bene, gli è nata la figlia e si è sposato. Se in allenamento o in preparazione uno fa vedere le sue qualità, per me non c’è mai stato problema”.

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