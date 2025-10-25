Chivu: “Ottimo primo tempo, poi è mancata attenzione sul terzo gol”

25/10/2025 | 21:22:35

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha analizzato a DAZN la sconfitta col Napoli: “Io parlo di calcio, della partita. Voglio parlare di quanto di buono hanno fatto i ragazzi nel primo tempo. Poi abbiamo cercato di stare in partita, di mantenere l’equilibrio. Abbiamo preso due pali, siamo andati sotto e abbiamo reagito a fine primo tempo. Nella ripresa abbiamo perso l’equilibrio perché c’era voglia di riprendere la partita, abbiamo preso il 2-0 e, nonostante quello, siamo stati anche in grado di riaprirla. Poi abbiamo sprecato energia nel litigare con la loro panchina e da quel momento non siamo più riusciti a rimanere lucidi e a fare le cose giuste per ribaltare la partita”.

Eravate disuniti sul 2-1 e sul 3-1. “E’ lo spreco di energie buttate al vento per niente, dovevamo capire i momenti della partita. Nel secondo gol manca la percezione del pericolo, eravamo in tanti ad accerchiare e costruire, ci siamo fatti trovare impreparati su una palla buttata così da Spinazzola, non siamo stati in grado di assorbire il taglio di McTominay. Poi abbiamo reagito in ritardo, il terzo gol è la conseguenza della lucidità persa. Non si può subire così facilmente da rimessa laterale”.

‘L’Inter va protetta sempre’, aveva detto. Anche stasera? “Io sono fiero di ciò che stanno facendo i ragazzi, sono ancora più fiducioso dopo stasera. Ho visto un gran primo tempo, nonostante il loro entusiasmo siamo riusciti a essere dominanti, anche a soffrire. Siamo venuti qua per fare la nostra partita, poi purtroppo questo è il calcio. Serve mantenere l’attenzione, qualcosa ci è mancato nel secondo tempo”. Cosa è successo tra le panchine? “Non lo so e non mi interessa. Dirò ai giocatori di non sprecare le energie solo perché vogliamo litigare con la panchina avversaria. Dobbiamo pensare al gioco e a dove vogliamo arrivare”.

Foto: sito Inter