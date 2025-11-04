Chivu: “Non sottovalutiamo nessuno, in Champions è sempre difficile vincere. Attacco? Sono tutti disponibili”

04/11/2025 | 15:20:55

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Kairat Almaty.

Queste le sue parole: “Ci aspetta una gara non semplice e non ascolto gli altri. Non è mai facile vincere in queste competizioni. Bisogna accettare il fatto che affrontiamo una squadra che ha affrontato quattro turni preliminari. Gli avversari non sono semplici e non manchiamo di rispetto a nessuno”.

Dove dovete migliorare? “Stiamo lavorando per migliorare sempre e avere continuità. Si cade e ci si rialza. Arriveranno momenti i cui ci sarà una tempesta ma il calcio e la vita sono così. I ragazzi sono bravi e maturi. Mi è piaciuto anche come ha risposto Carlos visto che avete anche cercato di metterlo in difficoltà. Lui è maturo come tutto il gruppo e bisogna stare sempre in piedi a testa alta quando arriva la tempesta”.

Potrebbero partire dall’inizio Pio e Bonny? “Domani sono tutti e quattro gli attaccanti disponibili. Non penso mai alla partita successiva ma solo a quella che si deve giocare nell’immediato. Chi subentra cambia l’inerzia della partita come si è visto a Verona. Questo non significa che chi è uscito ha fatto male. Lautaro non è un caso, mi basta vedere come lavora. Se non segna un attaccante segna un difensore o un centrocampista. Io a volte penso anche a vincere 4-3 e non solo 1-0”.

