Chivu: “Mourinho? Bisognerebbe chiedergli se desiderava che l’Inter vincesse la Champions. Per me è speciale”

07/09/2026 | 20:26:58

Chivu ha parlato anche di Mourinho in conferenza stampa: “Mourinho ha detto che meritavamo di vincere la Champions? La domanda da fare a Mourinho è se lui desiderava che l’Inter vincesse la Champions. Noi siamo arrivati lontano con la competenza dei dirigenti e la bravura dei calciatori che da otto anni a questa parte fanno vedere cose importanti. Con le idee e con il lavoro, per merito e per bravura siamo in una situazione in cui molti pensano possiamo farcela. La Champions è bastarda: anche quelli che la vincono devono superare determinati momenti e avere un po’ di fortuna. Noi vogliamo solo essere competitivi e all’altezza della competizione e di quello che la società ha raggiunto negli ultimi anni. Come vedo il Real? L’inizio stagione non è mai semplice, è presto. Ci sono giocatori che ancora devono abituarsi a cosa voglia dire giocare nel Real Madrid, non è mai semplice. L’inizio è stato equilibrato, hanno perso l’ultima partita ma immeritatamente. Hanno un allenatore importante che sa come bisogna fare determinate cose e giocatori di alto livello”.

foto x inter