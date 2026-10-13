Chivu: “Mi prendo le responsabilità, dovremo cambiare qualcosa. Abbiamo perso lucidità”

13/10/2026 | 23:50:10

Le parole di Cristian Chivu a Sky: “La reazione giusta l’abbiamo avuta nel primo tempo dove abbiamo mantenuto un livello alto di intensità, nella ripresa abbiamo creato occasioni poi un po’ di frenesia e abbiamo perso lucidità e iniziato ad improvvisare e fare cose non da squadra matura ma diamo merito anche agli avversari che sono venuti qui con qualità. C’è rammarico e delusione ma rimangono 6 partite e dobbiamo fare meglio di quanto fatto fino a questo punto. Dovremo sicuramente cambiare qualcosa, capire i momenti della partita. Forse dovevo trasmettere più serenità all’intervallo, dobbiamo correggere delle cose tatticamente e io sono responsabile”.

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