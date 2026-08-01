Chivu: “Manca un esterno. Ma il mercato è lungo e ci saranno occasioni”

01/08/2026 | 23:05:17

Cristian Chivu , allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport, parlando anche di mercato dopo l’amichevole con il Manchester City: “Se manca un esterno destro? Se fate i calcoli vi risulta questo, magari anche a sinistra. Di certo è che abbiamo tre quinti in questo momento, potrebbe farlo anche Carlos Augusto ma lo preferisco come terzo di difesa. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene”.

L’ANALISI DELLA PARTITA – Questo il bilancio di Chivu sul test contro il City: “Si tratta di un test estivo dopo due settimane e mezzo di lavoro. La condizione ancora non è ottimale, pesa anche il fuso orario. Dobbiamo cercare di gestire al meglio anche i giocatori, con Bisseck che ha fatto gli straordinari. Non guardiamo i risultati, sappiamo dove dobbiamo migliorare e quanto lavoro c’è da fare“.

Sulle novità a livello tattico ha invece detto: “Ci adattiamo in base a quello che è l’avversario, abbiamo dei principi da rispettare e possiamo migliorare tanto nel coraggio. A volte siamo riusciti a mettergli pressione alzando la nostra linea, mentre a volte abbiamo difeso meglio la porta. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, abbiamo inserito anche qualche ragazzo. Si tratta di un buon test per tutti. La strada è lunga e c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Infine, la partita è stata l’occasione per vedere in campo Stankovic: “Ha fatto una buona gara, siamo contenti di come si allena. Anche lui non è in condizione ottimale però per impegno e qualità è stato molto bravo”.

Foto: X Chivu