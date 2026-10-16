Chivu: “Lautaro tornerà dopo la sosta. Accettiamo le nostre responsabilità”

16/10/2026 | 15:21:49

Le parole di Chivu in conferenza stampa: “Noi accettiamo le nostre responsabilità, quello che in alcuni momenti non ha funzionato, soprattutto negli ultimi 30’. Senza però perdere di vista quanto di buono abbiamo fatto, con energia e creando tanto. Nel secondo tempo abbiamo avuto due grandi opportunità e poi è crollato il castello dopo il secondo gol. Bisogna analizzare due partite in una. Dobbiamo reagire e trovare energie prima possibile, anche perché nessuno ci aspetta. Non ci dobbiamo piangere addosso, ma dobbiamo reagire. Lautaro? Mi è stato detto che i tempi sono quelli e che tornerà dopo la sosta”. Poi su Bonny A me Ange ha impressionato in questo inizio di stagione, abbiamo un grande attaccante a disposizione. Sa anche lui che prima o poi arriverà il suo momento anche dall’inizio. Siamo molto contenti di ciò che sta facendo”.

foto x inter