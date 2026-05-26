Chivu: “Lautaro scriverà ancora a lungo la storia dell’Inter. Scudetto? Passo dopo passo abbiamo costruito il trionfo”

26/05/2026 | 19:23:43

Intervistato da Bleacher Report Football, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, torna sull’importanza dello Scudetto vinto in questa stagione, per lui ancora più importante visto che è arrivato alla guida di una squadra che per lui significa indubbiamente tante cose: “Da giocatore e da allenatore, comporta sempre molta responsabilità sapendo cosa significa per la storia e per i tifosi stessi. Ma sia da giocatore sia da allenatore è davvero bello”.

Ma cosa ha dovuto chiedere Chivu al suo gruppo per riuscire a spuntarla nella corsa per il tricolore? “Le aspettative erano alte. Non dimenticate che non abbiamo avuto il tempo per svolgere una preparazione adeguata, visto che abbiamo giocato il Mondiale per Club. Abbiamo avuto solo tre settimane di vacanza, ma qui ci sono molte persone che hanno fatto la loro parte; con le loro ambizioni, la loro affidabilità, il lavoro che ci hanno messo, hanno fatto diventare tutto più facile. Facile nel modo in cui hanno cercato di essere competitivi, di essere la loro migliore versione in qualsiasi momento. Passo dopo passo, abbiamo creato qualcosa che alla fine ci ha permesso di festeggiare”.

Lautaro per l’Inter è qualcosa di speciale Il discorso verte poi su Lautaro Martinez e sulla sua importanza per il gruppo e per l’ambiente Inter: “L’Inter ha sempre avuto grandi attaccanti nella sua storia, che hanno dato il massimo e scritto pagine importanti per questa società. Lautaro è qualcosa di speciale perché continua a giocare per noi e può ancora incrementare i suoi numeri, se guardo la classifica storica dei marcatori nerazzurri ora è in terza posizione e fa ancora parte di questo gruppo. Penso che scriverà ancora tante pagine di storia del club”.

Foto: X Inter