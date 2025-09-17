Chivu: “Lautaro era affaticato. Pio Esposito merita la chance, si allena bene”

17/09/2025 | 20:30:32

Cristian Chivu , allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video prima del match di Champions League contro l’Ajax.

Le sue parole: “Lautaro in panchina? Non stava al meglio, ieri non si è allenato. Abbiamo preferito lasciarlo in panchina, nel secondo tempo se c’è bisogno è a disposizione”.

Perché il sostituto? “Pio Esposito? Perché si allena bene e merita di giocare. Tutti i miei 4 attaccanti sono di buon livello, oggi la mia scelta è su Pio e Thuram”.

Il Chivu dell’Ajax cosa può dare all’Inter?

“Non penso a Chivu, ma all’Inter e al mio gruppo che merita molto di più di quello che ha ottenuto fin qui in campionato. Oggi c’è la Champions, bisogna essere pronti. Sappiamo quanto è dura fare questa competizione”.

Cosa deve essere la Champions per l’Inter? “Per noi è oggi, è la prima partita. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie, nel calcio le opportunità arrivano a breve abbiamo la possibilità di rifarci e di guadagnare fiducia e autostima”.

Foto: X Inter