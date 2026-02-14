Chivu: “Kalulu era già ammonito. Poteva stare più attento ed evitare di sfiorare Bastoni”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus, partendo dal rosso a Kalulu: “Il tocco è leggero ma c’è, è un tocco. Anche io specie in Champions ho subito tocchi leggeri ho detto ai miei giocatori di non mettere l’arbitro in condizione di decidere. Poi il tocco è leggero, ma il mio giocatore sente la mano. Un giocatore di esperienza come Kalulu deve sapere che in alcune circostanze le mani vanno tenute a casa”.

Foto: sito Inter