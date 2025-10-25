Chivu: “Il rigore non c’era, aspettiamo una spiegazione. Le parole di Conte? La società ha il diritto di fare ciò che vuole”

25/10/2025 | 22:17:16

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Napoli.

Queste le sue parole: “La società ha il diritto di fare quello che è giusto fare. Io da allenatore non mi lamenterò mai, manterrò questo approccio di campo fino alla fine. Non mi interessa della reputazione, devo trasmettere valori ai miei giocatori che devono pensare solo a giocare. Lotto per far cambiare il calcio in Italia, siamo sempre a lamentarci. Dobbiamo fare le cose nella maniera giusta, fino a quando sarò qua farò questo”.

Sul rigore: “Chiedere a chi? Non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare al nostro gioco e a mantenere la lucidità anche dopo aver preso due pali. Le decisioni non le possiamo controllare, dobbiamo pensare a essere lucidi. Anche se ci aspettiamo una spiegazione”.

Come si fa a portare avanti questo ultimo step? Oggi Acerbi era in difficoltà? “Bisogna lavorare e non buttare tutto quello di buono fatto per una sconfitta. Ci tenevamo molto a portarla a casa, ma questa squadra negli anni si è sempre rialzata e sono sicuro che lo farà anche questa volta. Non ho visto tutta questa difficoltà di Acerbi, sulle palle dirette il Napoli ci ha messo un po’ in difficoltà. Le decisioni prese a caldo magari non sono quelle giuste, ma domani magari la vedrò in maniera diversa. La squadra ha provato a reagire dopo il gol del Napoli, nel secondo tempo purtroppo abbiamo perso le distanze e abbiamo preso anche il secondo gol”.

L’Inter si è disunita nel 2° tempo, questo è figlio dell’anno scorso? “L’analisi l’ho fatta prima: non è una questione di carica o voglia, non vogliamo prenderci rivincite dal passato. Abbiamo giocatori internazionali abituati a certe partite. La buona prestazione l’abbiamo fatta nel primo tempo, poi forse per la voglia di riprenderla ci siamo un po’ disuniti. La squadra si è sempre ritrovata e sono convinto che accadrà anche stavolta”.

Foto: sito Inter