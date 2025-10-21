Chivu: “Dovevamo ritrovare la giusta fiducia. Non era facile dopo il finale dell’anno scorso”

21/10/2025 | 23:22:58

Christian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sull’Union SG.

Queste le sue parole: “Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l’amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco e hanno la voglia di lavorare sodo per tornare ai vertici. Sono dentro un gruppo fantastico, ha ampi margini di miglioramento. Mi fa piacere quando sono allenabili, quando accettano di lasciare a parte l’orgoglio e mettersi a disposizione del gruppo”.

Tanta fiducia nei giovani: “I giovani bravi e forti devono giocare, se li aspettiamo troppo non saranno mai pronti. Bisogna buttarli dentro per vedere di che pasta sono fatti, se hanno spirito di sacrificio bisogna credere in loro e dargli fiducia”.

Che partita sarà con il Napoli?: “Nella vita ho imparato una cosa, quando si vince ci si deve godere la vittoria e non pensare subito alla prossima. Sto pensando a quanto di buono fatto oggi e poi avremo tempo di pensarci”.

Foto: sito Inter