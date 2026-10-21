Chivu: “Dopo due sconfitte siamo obbligati a vincere. Martinez ancora in porta? In futuro anche Provedel avrà la possibilità di giocare”

21/10/2026 | 20:12:06

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Prime Video. Queste le sue parole a pochi minuti dal match con lo Shakhtar:

“Dopo due sconfitte siamo obbligati a vincere anche perché giochiamo in casa. Dobbiamo ritrovare quella determinazione nel vincere in Champions. Perché ancora Martinez in porta? Non capisco, è il portiere titolare dell’Inter, in futuro daremo la possibilità a Provedel di fare partite”.

Foto: X Inter