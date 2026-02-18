Chivu: “Ci hanno sorpreso le loro transizioni. Qualificazione apertissima”

18/02/2026 | 23:56:43

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo il ko in casa del Bodo/Glimt.

Queste le sue parole: “La squadra ci ha provato, ha avuto un bell’atteggiamento. Abbiamo perso dei palloni e in transizione abbiamo pagato dazio. Nonostante le difficoltà, ci abbiamo provato, non voglio usare scuse. Non posso rimproverare l’atteggiamento ai miei, siamo rimasti sorpresi dalle loro transizioni fatte bene”.

Come si riparte? “Dobbiamo vedere come siamo messi, tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi avremo tempo di pensare al ritorno”.

E’ mancata la cattiveria sull’uomo con la palla. “Abbiamo chiesto pressione sul portatore, il problema non è stato quello. Il problema sono stati i palloni persi in transizione, siamo rimasti scoperti nelle preventive. Loro sono veloci, qualitativi, sterzano meglio in questo campo. Non è una scusa, abbiamo avuto quell’occasione sull’1-1 che potevamo gestirla meglio o avere un po’ di fortuna. Poi nel giro di pochi minuti abbiamo preso due gol identici”.

Quanto si è complicata la qualificazione? “E’ tutto aperto, c’è il ritorno. Sapevamo che loro in ripartenza potevano farci male. Ce la giocheremo per passare il turno”.

Foto: sito Inter