Chivu: “Bravi a saper soffrire e a gestire la paura di una nuova rimonta”

21/09/2025 | 23:40:58

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “C’è anche la qualità degli avversari e bisogna anche saper soffrire. Abbiamo avuto la giusta prestazione dal punto di vista qualitativo e dovevamo chiudere al prima. Nel finale hanno fatto gol e abbiamo saputo soffrire gestendo la paura anche”

Pensa di alternare Martinez e Sommer? “Con loro sono stato chiaro da un po’. Yann Sapeva che giocava Pepo oggi e ha accettato volentieri. Secondo me è la cosa giusta da fare. Sommer è il portiere numero uno ma Martinez avrà molte partite da giocare con noi. Non ha senso aspettare dicembre”.

Cosa serve per aver più pragmatismo? “Il loro portiere è stato bravo. Non è mai facile però attaccare il blocco basso, è stato un tiro al bersaglio ma sono contento”.

Foto: X Inter