Chivu: “Avanti con le mie convinzioni con umiltà. Esposito? Un attaccante che l’Inter e il calcio italiano si godranno per anni”

17/09/2025 | 23:41:24

Christian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria in casa dell’Ajax.

Queste le sue parole: “Importante per il lavoro che stanno facendo e cercano di raggiungere. Mancava poco, hanno mostrato una prova di maturità. Abbiamo cercato di togliere i punti forti dell’Ajax ossia il palleggio davanti la nostra area, siamo andati a prenderli alti. Abbiamo avuto coraggio e voglia di stare nella loro metà campo, di recuperare al più presto il pallone per andare in verticale e la maturità dimostrata dai ragazzi stasera mi fa piacere”.

Un voto a Pio Esposito stasera? “Lo avete visto voi. Come detto è un attaccante che la Nazionale italiana e l’Inter si godrà per lungo tempo”.

Dall’inizio di stagione pensavi di fare 3-5-2 o un altro modulo? E sei soddisfatto del mercato? “Sì, volevo fare il 3-5-2 perché non volevo togliere certezze, dovevamo solo aggiungere poche cose e ritrovare la fiducia e la parte mentale, molto importante. L’ha detto qualcuno prima di me, ma non posso ripeterlo: io non sono scemo, vado avanti con le mie convinzioni, senza togliere e fare danni. A una squadra che era già forte”.

