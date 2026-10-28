Chivu: “All’intervallo ne avrei cambiati dieci per dare una scossa, ci ha salvati Provedel”

28/10/2026 | 21:52:04

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Venezia. Queste le sue parole:

“Oggi ho dovuto sacrificare qualcuno all’intervallo per dare la scossa, ne avrei cambiati 10, avrei lasciato solo Provedel che ci ha salvati. Ci ha tenuti in partita e alla fine ne siamo usciti bene con esperienza, forza, determinazione e fortuna”.

Foto: X Inter