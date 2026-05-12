Chivu: “All’Inter ho dato ambizione ed esperienza. Conosco le voci negative intorno alla squadra”

12/05/2026 | 19:58:46

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa: “Cosa mi sento di aver dato al club? Ambizione, quello che è stata la mia esperienza da giocatore in questa società. Conosco la realtà, le voci che circondano questa squadra, la parte negativa che viene sempre fuori. Ho cercato sempre di rasserenare quello che sono loro dal punto di vista umano, così come gestire la frustrazione per quello che ci viene addosso da fuori. Ho anche cercato di mantenere il livello di competitività. Ho a che fare con un gruppo di persone vere, che stanno stare insieme, si divertono e fanno di tutti per mantenere un livello alto”.

foto x inter