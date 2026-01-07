Chivu: “Abbiamo dimostrato maturità e voglia di essere dominanti. Napoli? Sarà una sfida importante ma è solo la prima di ritorno”

07/01/2026 | 23:59:58

Il tecnico dell’Inter, Christiasn Chivu, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Parma.

Queste le sue parole: “C’è maturità e voglia di essere dominanti. Oggi non era semplice, erano in 10 sotto la linea della palla e serviva prendere iniziativa e capire come attaccare con profondità, cross e tiri. Siamo stati molto maturi nel capire il gioco, abbiamo fatto delle buone preventive e abbiamo preso solo una ripartenza. È una partita seria, vincere al Tardini non è mai semplice e stasera ancora di più anche per le condizioni del tempo”.

Contro il Napoli arriva un’Inter più consapevole e forte rispetto all’andata? “Il campo dimostra sempre le valutazioni. Noi siamo consapevoli che la strada è ancora lunga e che c’è da lavorare tanto, che l’atteggiamento deve essere giusto perché le partite non sono mai semplici. Bisogna sempre dimostrare il valore ed essere maturi, tirando fuori qualità e coraggio. Sono tanti aggettivi che ti portano a fare una stagione competitiva. Questo era il nostro desiderio ad inizio stagione e continuiamo a lavorare per mantenere le nostre ambizioni”.

Quanto ha ripensato alla partita d’andata contro il Napoli? Quanto ha voglia di mettere il suo timbro? “Non è ancora finito il girone d’andata, dobbiamo recuperare col Lecce… Sarà la prima del girone di ritorno. Siamo consapevoli dell’importanza della partita con il Napoli, siamo a metà stagione e ogni punto è importante”.

Quale caratteristica del Napoli che vi può creare difficoltà? E come voi potete fare male a loro? “Credevo che mi avreste chiesto di più del Parma perché è appena finita questa partita. Io rispondo volentieri, mi godo la vittoria perché nel calcio è importante e poi avremo tempo per pensare alla prossima. Comunque sono due squadre che hanno molta intensità e qualità individuali. C’è da fare i complimenti a quello che stanno facendo, come dobbiamo farli al Milan, alla Juve e al Como, visto che Cesc Fabregas mi ha citato anche ieri. Gli faccio i complimenti e metto anche lui dentro, così come la Roma. Il campionato è questo, poi è il campo che porta avanti la crescita di una squadra. Noi e il Napoli siamo consapevoli del fatto che si affronteranno due squadre che hanno un valore importante, non solo per la Serie A”.

Foto: sito Inter