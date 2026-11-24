Chivu: “A Bergamo abbiamo fatto una buona fase difensiva eccetto gli ultimi 10 minuti. Mercato? I miei giocatori sono i più forti al mondo”

24/11/2026 | 15:09:39

Cristian Chivu presenta la sfida di Champions contro lo Stoccarda, in programma mercoledì a San Siro alle 21:00. Le parole del tecnico dell’Inter in conferenza stampa.

Sulle scorie del pareggio di Bergamo: “L’Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone non fatto bene, lo ha fatto vedere negli ultimi anni e in questa stagione. Siamo consapevoli di cosa non ha funzionato negli ultimi minuti a Bergamo, ma serve un po’ più di equilibrio nelle analisi. Noi abbiamo parlato di cosa è accaduto e abbiamo tratto conclusioni, cercheremo di limare determinati difetti. La parte negativa fa i titoli, attira più attenzione dal punto di vista mediatico, ma noi dobbiamo essere più lucidi nel capire che bisogna limare determinate cose che ci permettono di dare continuità prima di tutto in una partita, per 95 o 100′, e poi in una stagione intera da settembre a maggio”.

Sulla fase difensiva contro l’Atalanta: “A Bergamo abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti, ma negli ultimi 10’ potevamo e dovevamo fare meglio”.

Sul mercato di gennaio: “Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva, non posso fare supposizione per il mercato perché non sarebbe giusto nei confronti dei miei giocatori perché li reputo i migliori al mondo. E’ inutile parlare di situazioni o cose che potrebbero avvenire nel futuro, non cerchiamo scuse del calendario o del fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro, preferisce giocare piuttosto che allenarsi. Non ci lamentiamo, ci prendiamo quello che abbiamo, consapevoli del fatto che dobbiamo essere sempre la miglior versione nostra”.

Foto: X Inter