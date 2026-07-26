Chiesa pronto alla rivalsa dopo Slot: “Mi sento pronto per un ruolo più importante”

26/07/2026 | 19:01:24

Potrebbe essere una stagione del rilancio per Federico Chiesa, attaccante del Liverpool che con l’arrivo di Iraola può essere preso in considerazione, dopo i problemi avuti con Slot.

L’esterno offensivo è stato decisivo nell’amichevole del Liverpool, dimostrando buona forma e le sue qualità.

Queste le sue parole a fine gara: “In questo momento sono felice qui al Liverpool. Amo i tifosi, amo tutto. Sto facendo del mio meglio per avere un’opportunità qui, poi vedremo. In questo momento l’unica cosa a cui penso è il Liverpool”.

L’addio di Slot una chance? “Non lo so, è difficile dirlo. È sempre un nuovo inizio quando inizia l’anno. Forse ci sono stati troppi inizi. Ma non importa, sto cercando di dare il massimo per questo nuovo allenatore. Anche la scorsa stagione, con Arne Slot, cercavo di fare del mio meglio. Mi sentivo pronto per un ruolo più importante, poi dipendeva dall’allenatore se voleva che giocassi o meno. Certo, avrei voluto giocare di più ma le cose sono andate così. L’allenatore aveva i suoi piani, non ho niente da dire a riguardo. È il calcio. Quest’anno, diciamo, è un nuovo capitolo. C’è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su questo”.

Foto: Instagram Chiesa