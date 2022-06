Chiellini si presenta: “Grazie al Los Angeles per l’occasione. Sarò sempre grato alla Juve”

Giorgio Chiellini è un nuovo giocatore del Los Angeles Fc. L’ex difensore della Juventus ha rilasciato le sue prime parole: “Ho pensato fermamente a questo nuovo capitolo della mia carriera e sono riconoscente al LAFC per questa opportunità. Sono grato per tutti i miei anni con la Juventus e non vedo l’ora di vincere molti altri trofei a Los Angeles”.

Foto: Twitter Chiellini