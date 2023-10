Chiellini: “L’Inter è la favorita per lo scudetto, la Juve deve stargli dietro. Futuro da dirigente? Ad oggi non lo so”

Giorgio Chiellini, ex giocatore della Juventus attualmente ai Los Angeles FC, ha rilasciato un’intervista a Radio Bianconera. Ecco le sue parole sui diversi temi toccati:

Sull’esperienza in MLS: “Quest’anno abbiamo perso due finali e la Champions League che rimane stregata anche qui, mentre in campionato siamo secondi ad ovest e poi abbiamo i playoff. Ho fiducia, possiamo fare bene”.

Sulla Juventus di quest’anno: “Le partite della Juve riesco a vederle quasi tutte, a Los Angeles le trasmettono in tarda mattinata e sabato il derby l’ho visto tutto. Sono contento per Bremer, io ho fatto il mio. Non mi piacciono i paragoni, sia lui che Gatti devono fare la loro storia, possono diventare due grandi difensori della Juventus. In loro vedo tante caratteristiche da giocatori forti, hanno bisogno di crescere. Io sono sempre stato realista, andrei per piccoli passi. Quest’anno l’Inter è la favorita per distacco, la Juventus deve andare avanti così. Ha avuto un solo passo falso, ma in ogni caso 17 punti in 8 partite non sono così male. Deve stare lì dietro, poi si vedrà”.

Sul futuro da dirigente: “Onestamente non so se ricoprirò quella carica. Fino alla prossima estate starò qui, poi dovrei tornare a vivere a Torino. Il futuro poi lo vedremo. Di sicuro a dicembre Juve-Roma vengo a vederla”.

Foto: Twitter Los Angeles FC