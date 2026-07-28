Chiellini: “Futuro in FIGC? Sono molto felice del mio ruolo alla Juventus”
28/07/2026 | 12:23:06
Giorgio Chiellini, lo Chief Club Affairs Officer della Juventus, è arrivato nella sede romana della FIGC per il Consiglio federale lasciando delle dichiarazioni importanti in merito al suo futuro.
Le parole di Chiellini: “”Ci tenevo solo a precisare sulle notizie uscite nei media in questi giorni che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto di Carnevali e del club”.
Foto: Instagram Los Angeles FC