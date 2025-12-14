Chiellini: “Di Frattesi non parlo. Thuram? Vogliamo costruire un futuro con lui”

14/12/2025 | 20:23:36

Giorgio Chiellini ha parlato a DAZN prima di Bologna-Juventus: “Di Frattesi non parlo perché penso sia mancanza di rispetto verso l’Inter, una cosa è certa: Thuram è e rimane un giocatore della Juventus, quello penso sia un messaggio importante e scontato, è un giocatore importante per la squadra, gioca oggi, ma lo ha dimostrato in questo anno e mezzo che è con noi e sicuramente non ci vogliamo privare di lui, ma costruirci poi il futuro insieme a lui”.

