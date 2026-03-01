Chiellini: “Corsa Champions dura ed equilibrata fino alla fine. Spalletti? Non vedo nessun altro allenatore in futuro”

01/03/2026 | 20:12:01

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky prima della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “La Roma con una squadra forte con un allenatore forte. Oggi partita importante, dobbiamo recuperare qualche punto e ci sarà da lottare per tutti fino alla fine dell’ultima partita per capire chi andrà in Champions”.

Come avete gestito la delusione post Champions? “Non finisce domani, ma è chiaro che sia una partita molto importante per entrambe le direzioni. Ci arriviamo bene, a parte il passo falso col Como la squadra sta mettendo dentro fiducia e consapevolezza. Non so se oggi vinceremo, ma mi aspetto una prestazione matura come mercoledì e come in tutte le altre ultime partite tranne quella col Como”.

Per sempre sì con Spalletti? “I per sempre quanto durano? Lo step di oggi è la partita, poi avremo tempo di metterci a sedere con Luciano. Non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus”.

Foto: sito Juventus