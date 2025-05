SCARTATO DALL’ARSENAL, SOTTO I RIFLETTORI ALLO UNITED: CHIDO OBI-MARTIN, LA RIVINCITA DEL TALENTO

23/05/2025 | 15:00:36

“Mi piace davvero molto: si è fatto trovare pronto in ottime posizioni. Dato che gli attaccanti non segnano questa potrebbe essere un’altra opzione per andare avanti nella stagione. Sono rimasto davvero impressionato da lui”, così Wayne Rooney su Chido Obi-Martin. Basterebbero queste parole per capire perché a Manchester, sponda United, non fanno altro che parlare di questo ragazzo. In una stagione in cui tutto è andato male, i giovani potrebbero essere il lume di speranza per i Red Devils.

Danese nato a Glostrup nel 2007, Obi-Martin aveva già giocato una manciata di minuti qua e là in Premier dopo l’esordio arrivato contro il Tottenham a febbraio scorso. Prima di firmare con il Manchester United in questa stagione, Obi-Martin è passato anche dalle giovanili di Copenaghen e Arsenal dove ha fatto tutte le giovanili incrociando anche l’ex centrocampista Jack Wilshare come allenatore, ma i Gunners non vedono una prospettiva nel ragazzo e alla fine della stagione scorsa lo lasciano andare per fine contratto. Ne approfittano i Red Devils, che dopo un periodo di prova a ottobre decidono di tesserare l’attaccante col doppio passaporto danese e nigeriano. Sei spezzoni di partita per un totale di 151 minuti tra i grandi più 50 in FA Cup contro il Fulham.

Da svincolato a titolare in Premier League, scartato dall’Arsenal e rilanciato dal Manchester United: Chido Obi-Martin, le premesse per vedere sbocciare un nuovo talento a Old Trafford ci sono tutte. E dopo la stagione fallimentare dei Red Devils, terminata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham, chissà se Obi-Martin non riesca a trovare spazio nelle rotazioni della prima squadra già dalla prossima stagione.

Foto: Instagram Obi-Martin