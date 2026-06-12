Chiarodia: “Da quando sono al Mönchengladbach sono cresciuto costantemente, ho obiettivi ambiziosi”

12/06/2026 | 22:56:09

Chiarodia ha parlato al sito ufficiale del Borussia Mönchengladbach dopo il rinnovo: “Da quando sono arrivato a Mönchengladbach, sono cresciuto costantemente di anno in anno. Sono maturato come giocatore e ho iniziato a ottenere sempre più spazio in campo. Soprattutto dopo l’infortunio della scorsa stagione, ho percepito chiaramente la fiducia che mi veniva accordata. Ho avuto colloqui molto positivi con Eugen Polanski e Rouven Schröder, durante i quali abbiamo parlato apertamente dei nostri progetti per il futuro. Per questo ho deciso non solo di continuare la mia esperienza qui, ma anche di prolungarla. Non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide e mi sono prefissato obiettivi ambiziosi”.

foto sito borussia