Chi è Sugawara, il colpo del Cagliari

31/08/2026 | 16:08:03

Yukinari Sugawara, terzino giapponese classe 2000, è a un passo dal Cagliari. Approda in Europa nel 2019 grazie all’AZ Alkmaar che, prima lo manda con la primavera e, successivamente, lo manterrà stabilmente in prima squadra dal 2020 al 2024. Nello stesso anno vola in Inghilterra, alla corte del Southampton, prima di essere girato in prestito al Werder Brema nella passata stagione. Ha fatto parte della rosa della Nazionale giapponese ai Mondiali 2026.

Foto: Instagram Sugawara